الصين تبدي استياءها حيال «محتويات سلبية» في قانون موازنة الدفاع الأمريكية

أعربت الصين، اليوم الثلاثاء، عن استيائها الشديد، حيال "محتويات سلبية" تضمنها القانون الخاص بموازنة الدفاع الأمريكية للعام المالي 2019، وتجاهل الإدارة الأمريكية لمعارضة الصين لذلك.

جاء ذلك في تعقيب للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "لو كانج" اليوم على توقيع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على القانون الخاص بموازنة الدفاع الأمريكية للعام المالي 2019، وتضمنه بنودا سلبية بشأن الصين ووضع خطة تقييم وتعزيز جاهزية القوات في تايوان.

وقال المتحدث باسم وزاره الخارجية لو كانج "إن الصين أوضحت مرارًا موقفها، وقدمت احتجاجات إلى الولايات المتحدة..وإن الصين تحث الولايات المتحدة على التخلي عن عقلية الحرب الباردة، والنظر بموضوعية إلى علاقاتها مع الصين".

ودعا لو كانج الولايات المتحدة إلى الالتزام بسياسة "صين واحدة" والبيانات المشتركة الثلاثة الصادرة عن الجانبين، وتجنب إلحاق الضرر بالعلاقات الصينية الأمريكية أو التعاون الثنائي في المجالات الرئيسة.