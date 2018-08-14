تركيا تطلق سراح جنديين يونانيين محتجزين انتظارا للمحاكمة بتهمة التجسس

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أفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية بأن محكمة تركية أمرت، اليوم الثلاثاء، بإطلاق سراح جنديين يونانيين قُبض عليهما في مارس الماضي، انتظارا لمحاكمتهما بتهمة التجسس في المجال العسكري.

وتم احتجاز ضابط برتبة ملازم وضابط صف برتبة عريف في مارس بعد عبورهما الحدود المشتركة في إقليم أدرنة الشمالي الغربي، وتم اعتقالهما فيما بعد بتهمة التجسس.

ونفى الجنديان الاتهامات الموجهة لهما، وقالا إنهما عبرا الخط الفاصل بين البلدين عن طريق الخطأ.

وفي الشهر الماضي حكمت محكمة في أدرنة بأنهما سيبقيان في السجن.

والتقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس في يوليو على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل حيث أثارت أثينا قضية العسريين الاثنين المحتجزين.

وتسعى تركيا من أجل تسليم ثمانية من جنودها الذين فروا إلى اليونان بعد محاولة الانقلاب ضد أردوغان في يوليو 2016.

وقد تسببت كلتا الحالتين في توتر العلاقات الهشة تاريخيا بين اليونان وتركيا، رغم أنهما عضوان في الناتو.