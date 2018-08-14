10 % زيادة فى إيرادات «المصرية للاتصالات» خلال النصف الأول

البحيرى: 3.3 مليون مشترك فى المحمول.. و11% زيادة فى «الثابت» و45% فى «الإنترنت»

ارتفعت إيرادات المصرية للاتصالات خلال النصف الأول من العام الحالى بنسبة 10%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، لتتخطى حاجز 10 مليارات جنيه، مدفوعة بالزيادة المستمرة فى إيرادات خدمات الإنترنت التى بلغت نسبة 45% وخاصة الإنترنت فائق السرعة الأرضى، وفقا لبيان الشركة الصادر أمس الثلاثاء.

وأضاف البيان، أن أرباح الشركة بعد الضرائب خلال النصف الأول من العام الحالى، انخفضت بنسبة 18%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، لتصل إلى 2.1 مليار جنيه، متأثرة بتراجع إيرادات الاستثمار من فودافون، والزيادة فى المصروفات التمويلية، والتأثر سلبا بنتائج أعمال الربع الأول حيث بلغت الزيادة فى صافى ربح الربع الثانى نسبة ٤% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وزاد الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال النصف الأول من العام الحالى، بنسبة 19%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، ليصل إلى 3.3 مليار جنيه، حيث استقرت نسبة هامش الربح عند ٣٢.٥%.

وحققت الشركة نموا فى قاعدة عملائها على مستوى جميع الخدمات المقدمة ليرتفع عدد مشتركى التليفون الثابت بنسبة 11%، نتيجة النمو فى عملاء الإنترنت فائق السرعة الثابت الذى حقق نسبة ارتفاع 27%، كما بلغ عدد صافى مشتركى المحمول الجدد مليون عميل منذ بداية العام ليصل إجمالى عدد مشتركى المحمول إلى 3.3 مليون عميل.

قال أحمد البحيرى، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات WE، إن شركته استطاعت الحفاظ على قيمة صافى الربح، مقارنة بالعام السابق مع زيادة طفيفة بنسبة 4% خلال الربع الثانى، وهو ما يرجع إلى تحقيق مستوى أداء تشغيلى تغلب على زيادة التكاليف التسويقية للمنتجات الجديدة وأثر النفقات الرأسمالية على قيمة الإهلاك وارتفاع تكلفة الاقتراض.

وأضاف أن تحقيق نسبة النمو فى الربح التشغيلى خلال هذا الربع، البالغة 26% مقارنة بالعام السابق، ساهم فى خفض التأثير السلبى على صافى الربح الناتج عن بداية استثمار جديدة»، مشيرا إلى أن شركته أطلقت خدمتين جديدتين هما نظام الفاتورة للتليفون المحمول «إنديجو» وكذلك إعادة إطلاق خدمات الإنترنت فائق السرعة الثابت «WE Internet»، حيث تستهدف الشركة من خلال الخدمتين زيادة نصيبها من إجمالى ما ينفقه العملاء على خدمات الاتصالات.

أما على صعيد أعمال الجملة، فأوضح أن الشركة وقعت العديد من الاتفاقيات التى تهدف إلى تأمين الإيرادات الحالية وتحسين وضعها فى سوق المحمول، حيث تم تعديل اتفاقية التجوال المحلى مع شركة اتصالات مصر، وكذلك تحقيق إطار محاسبى لأسعار إنهاء المكالمات غير متماثل من خلال اتفاقيات تجارية مع شركتى اتصالات مصر وأورانج.