جامعة طنطا تنظم أول مؤتمر تدريبي بالمجان لشباب أطباء الأسنان

أعلنت جامعة طنطا، اليوم الثلاثاء، عن تنظيم أول مؤتمر وورش عمل بالمجان بالشراكة مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة لتدريب شباب أطباء الأسنان على كافة المستحدثات الطبية في الفترة من 30 أغسطس وحتى 3 سبتمبر المقبل، وذلك بالمجمع الطبي العسكري بكوبري القبة بالقاهرة.

من جانبه صرح الدكتور مجدي عبدالرؤوف سبع، رئيس جامعة طنطا، بأن هذه الشراكة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية نحو تدريب الكوادر الشبابية في كافة المجالات لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وخلق جيل جديد قادر على تحمل المسؤلية على كافة المستويات التعليمية والصحية والثقافية، مشيرًا إلى أهمية القطاع الطبي ودوره الرائد في خدمة المجتمع، الأمر الذي يتطلب عقد دورات تدريبية وندوات ومؤتمرات لتنمية قدرات شبابنا الأطباء لمواكبة التطور المستمر في عصرنا الحديث.

وأضاف الدكتور محمود عبدالسلام شكل، رئيس قسم التركيبات الثابتة بطب الأسنان ورئيس المؤتمر، أن جامعة طنطا حريصة على تقديم كل سبل الدعم لخدمة القطاع الطبي على مستوى الجمهورية، كذلك تشجيع ومساندة أبنائها الأطباء في مجال البحث العلمي وتنمية قدراتهم ومهارتهم بما يعود بالنفع على الشعب المصري العظيم.

وأوضح «شكل»، أنه جاري التنسيق مع وزارة الصحة لترشيح 200 طبيب أسنان من الكوادر الشبابية المتميزه ممثلين عن كافة محافظات الجمهورية، مضيفًا أن طلبات المترشيحين يتم تسليمها مرفقة بصورة الرفم القومي بمقر إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة بشارع خليفة المأمون مصر الجديدة في موعد أقصاه 20 أغسطس 2018.