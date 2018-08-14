مستشارة سابقة لـ«ترامب»: «سأتعاون مع محقق التدخل الروسي»

كشفت المستشارة السابقة في البيت الأبيض أوماروسا مانيجولت نيومان، أمس الاثنين، في مقابلة مع شبكة «إم.إن.إس.بي.سي» الأمريكية، أن مكتب المحقق الخاص روبرت مولر، المكلف بالتحقيق في التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016، تواصل معاها بالفعل، مبدية استعدادها الكامل لمشاركة الأشرطة التي قامت بتسجيلها خلال فترة خدمتها في البيت الأبيض.

وأكدت «أوماروسا»، أن بحوزتها أشرطة عديدة، غير التسجيلين اللذين أذاعتهما لكبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي، والتسجيل الخاص بمحادثتها الهاتفية مع «ترامب»، مضيفة أنه في حال تواصل معها مكتب «مولر» مرة أخرى: «سأشارك بكل ما يريدونه، سأتعاون بالتأكيد».

ولم تخض «أوماروسا» في تفاصيل الاتصالات مع مكتب «مولر»، مشيرة إلى أنه من الممكن أن يتم سحب الثقة من «ترامب».