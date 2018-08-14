شركة المترو تواصل استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك

رفعت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق حالة الطوارئ بمحطات المترو بالخطوط الثلاثة؛ استعدادا لعيد الأضحى المبارك، مع الالتزام الكامل بالمواعيد وزمن التقاطر لتقديم خدمة متميزة للركاب ورفع أي معاناة عن كاهل المواطنين.



وقال رئيس شركة مترو الأنفاق، علي الفضالي، إنه جرى عمل جدول ورديات خلال هذه العطلة بحيث تتواجد القيادات والمسئولين على خطوط المترو يوميا خلال فترة التشغيل؛ لمتابعة أي مشاكل تحدث فورا والعمل على حلها وضرورة تسهيل متطلبات الجمهور.



وأضاف الفضالي، في تصريحات صحفية له أمس، أنه سيتم بدء تشغيل المترو من 5.15 صباحا وموعد انطلاق آخر قطار في تمام الساعة 12 منتصف الليل، على أن تتقابل القطارات الأخيرة بالمحطات التبادلية في تمام الساعة 1 صباحا بإجمالي عدد رحلات (1145) رحلة، بعدد 328 رحلة بالخط الأول (حلوان –المرج) بزمن تقاطر 4 دقائق، وعدد 424 رحلة بالخط الثاني (شبرا-المنيب) بزمن تقاطر 3 دقائق، وعدد 393 رحلة بالخط الثالث (العتبة –الأهرام) بمصر الجديدة بزمن تقاطر 5 دقائق.



وأكد على انتشار نقاط الإسعاف بجميع محطات المترو والتي يبلغ عددها 20 نقطة إسعاف، مشيرا إلى أن هذه الخدمة الطبية مجانية لمرتادي مترو الأنفاق من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والحالات الطارئة.



وفي سياق متصل، أوضح العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، خالد صبرة، أنه سيتم عمل جميع الصيانات العاجلة والبسيطة لجميع القطارات، والتأكد من سلامتها قبل تشغيلها حفاظا على أمن وسلامة المواطنين، مع انتشار فرق الصيانة والطوارئ بجميع محطات المترو بالخطوط الثلاثة ومتابعة غرفة العمليات وحل أي مشاكل تحدث في أسرع وقت، بالإضافة إلى حسن التعامل مع جميع الركاب، والعمل على سرعة تذليل أي عقبات أو مشاكل خلال أيام العيد.



وأضاف صبرة أنه جرى عمل جدول ورديات خلال هذه العطلة بحيث تتواجد القيادات والمسئولين على خطوط المترو يوميا، وتم أيضا نشر فرق الصيانة المختلفة بالخطين لمعالجة أي عطل مفاجئ يمكن أن يؤثر على حركة وانتظام القطارات، وذلك في إطار الحرص على مواعيد التقاطر والنظام داخل المحطات، بجانب التعاون مع شرطة النقل والمواصلات لتكثيف الخدمات على الثلاث خطوط وتأمين حركة وسلامة الركاب.



فيما أكد المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، أحمد عبد الهادي، أن غرفة التحكم المركزي ستعمل يوميا لرصد حركة تشغيل القطارات للتأكد من سلامتها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل، مع وجود رقابة صارمة على البوابات الالكترونية لمنع التسرب من دفع قيمة التذكرة، فضلا عن التنسيق الكامل مع شرطة النقل والمواصلات لتأمين ومراقبة كافة المحطات بالخطوط الثلاثة والكشف عن المفرقعات مع وجود الشرطة النسائية بالمحطات.



وأشار عبد الهادي إلى انتشار فرق الإسعاف البالغ عددها 20 نقطة إسعاف، مقسمة إلى 12 نقطة بالخط الأول، و6 بالخط الثاني، و2 بالخط الثالث، مع استمرار خدمة الخط الساخن والتي تعمل على مدار ال24 ساعة على رقم 16048.