يوفنتوس يضع ريال مدريد في أزمة ويرفض التخلي عن بيانيتش

كشفت وسائل إعلام إيطالية اليوم الثلاثاء أن نادي يوفنتوس رفض عرضا من نظيره ريال مدريد الإسباني لضم اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش مقابل 60 مليون يورو.



وقالت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية أن يوفنتوس وجه صفعة قوية لريال مدريد وقرر تجديد عقد اللاعب البوسني حتى عام 2021.



وطرح اسم بيانيتش بجانب الإسباني تياجو الكانتارا للانضمام لريال مدريد بعد رحيل الكرواتي ماتيو كوفاسيتش عن صفوف الأخير إلى تشيلسي الإنجليزي على سبيل الإعارة.



وكشفت الصحيفة أن برشلونة، الغريم التاريخي للنادي الملكي، كان يسعى أيضا لضم بيانيتش ولكنه تراجع عن اتماما الصفقة بعد أن طلب يوفنتوس الحصول على 80 مليون يورو مقابل التخلي عن اللاعب.



وبدأ بيانيتش مشواره مع كرة القدم بين صفوف قطاع الناشئين بنادي ميتز الفرنسي حتى صعد إلى الفريق الأول في موسم 2007 /2008.



ومنذ ذلك الحين لم يتوقف اللاعب البوسني عن التطور فنيا حتى التحق بصفوف أولمبيك ليون في 2008 ثم روما في 2011 ثم يوفنتوس في 2016، حيث تألق بين صفوف الأخير وخاصة في تنفيذ الركلات الثابتة، كما أظهر قدرة كبيرة في عملية تنظيم ايقاع اللعب.



وفاز بيانيتش مع نادي السيدة العجوز بلقبين في الدوري الإيطالي ولقبين أيضا في بطولة الكأس المحلي.