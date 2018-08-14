قال السفير الفلسطيني بالقاهرة، دياب اللوح، إن قانون قانون اعتبار إسرائيل دولة يهودية يعد عنصريًا، مشيرًا إلى رفض القيادة الفلسطينية ذلك، مؤكدًا أن الفلسطينيين لن يقبلوا بدولة يهودية.

وأضاف السفير خلال لقائه في برنامج «بلدنا أمانة» الذي يقدمه خالد علوان على قناة ltc، أن هناك تنسيق كامل مع القيادة المصرية موضحًا كل الأطراف في فلسطين مهتمة بالدور المصري وصرح بوجود تقارب مصري مع حماس وتواصل مباشر بينهما منذ المصالحة.

وطالب حركة حماس بضرورة اعلان ذلك بشكل مباشر ورسمي؛ نظرًا لأهمية المرحلة التي لا تحتمل التفسيرات الخاطئة.

وقال السفير إن الربيع العربي بدأ من فلسطين وتحديدا مشروع التقسييم الذي بدأ في غزه ولم يلتفت له أحد في العالم لصغر حجم غزه واقامة انتخابات داخليه والأنقسام بين الشعب، متابعًا: «ماحدث في سوريا والعراق وغيرها من الدول العربية كان له الأثر على القضية الفلسطينية وتراجع الاهتمام بها وأبعدها عن المشهد ولكن بدعم مصري وعربي نود ان تعود القضية لتتصدر المشهد لعودة حقوق الشعب الفلسطيني».