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تقارير.. شتوتجارت مهتم بالتعاقد مع تريزيجيه

علاء العزب
نشر فى : الثلاثاء 14 أغسطس 2018 - 10:40 م | آخر تحديث : الثلاثاء 14 أغسطس 2018 - 10:46 م

كشفت تقارير تركية عن أن نادي شتوتجارت الألماني، مهتم بالتعاقد مع محمود حسن تريزيجيه نجم المنتخب الوطني، وجناح قاسم باشا التركي.

وذكرت محطة " بولي سبورت" التركية، أن نادي شتوتجارت مهتم بالتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 23 عاما خلال فترة الأنتقالات الصيفية الحالية، وأشارت إلى أن النادي الألماني يتابع اللاعب منذ يونيو الماضي.

وتردد اسم تريزيجية كثير خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وأعربت الكثير من الأندية عن  إهتمامها باالنجم المصري، أبرزها جلاطة سراي التركي، وسلافيا براج التشيكي.

وأيضا ارتبط اسم تريزيجية بأندية في الدوريات الخمس الكبري (إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا) أبرزهم واتفورد الإنجليزي وأوليمبيك مارسيليا الفرنسي، وانتر ميلان الإيطالي.

الجدير بالذكر أن تريزيجيه أحرز 13 هدفا وقام بصناعة 6 أهداف خلال مشاركاته مع قاسم باشا الموسم الماضي.

 


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