قال الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن المتهرب من سداد ما عليه تجاه الدولة من الضرائب وفواتير المياه والكهرباء آثم شرعًا، مؤكدًا على ضرورة الالتزام تجاه الدولة في جميع الجهات.



وأضاف «جمعة»، في لقائه ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، أمس الاثنين، أن هناك جماعات متطرفة تدعو المواطنين للتهرب من سداد فواتير المياه والكهرباء والجمارك والضرائب؛ لإضعاف الجيش والشرطة، وهدم استقرار وأمن المجتمع المصري.



وشدد على ضرورة التزام المواطنين بواجباتهم تجاه الدولة ومناقشة الاختلافات حول القوانين في الأمكان المخصصة لذلك، متابعًا: «يمكن مناقشة وجه نظرك كمفكر اقتصادي أو سياسي لتغيير القوانين لتحقيق المصلحة العامة، وليس من خلال دعوى بالمقاطعة وهدم الدولة».



