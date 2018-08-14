سيميوني يتحدث عن رحيل رونالدو قبل مواجهة الريال في السوبر الأوروبي

يري دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني، أن رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن صفوف ريال مدريد لن يؤثر على خطته لمباراة السوبر الأوروبي أمام النادي الملكي، والتي تقام في التاسعة من مساء غدٍ الأربعاء بالعاصمة الإستونية تالين.

وقال سيميوني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «رحيل كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد لن يجعلنا نغير طريقة لعبنا في مباراة السوبر الأوروبي. وأعتقد أن الريال هو المطالب برؤية ما إذا كان أسلوب لعبه سيكون مختلفًا في غياب رونالدو أم لا».

وتابع المدرب الأرجنتيني: «يمكننا أن نكون أفضل أو أسوأ بدنيًا لكن الشيء المهم هو العاطفة والروح، المستوى العاطفي قد يكون حاسم في المباراة».

وأضاف:«لا أقيس الأمور من جانب فرق الميزانيات بين أتلتيكو وريال مدريد لكن لدينا حماس لا يقل على أي فريقٍ آخر».

واختتم سيميوني تصريحاته مشيرًا إلى علمه بطريقة لعب المدير الفني الجديد لريال مدريد، قائلًا: «ريال مدريد يضغطون بقوة عند فقدان الكرة وهي نفس الخصائص التي كان يلعب بها لوبيتيجي مع منتخب إسبانيا».

وأشار سيميوني، إلى أن ريال مدريد لديه أغلب اللاعبين الجيدين منذ وقت طويل، موضحًا أنه تابع الفريق الملكي في المباريات الأخيرة، ولديه بعض الملاحظات التي سيستفيد منها في مباراة الغد.