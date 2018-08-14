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أعلن نادي روما الإيطالي عن ضمه للنجم الفرنسي ستيفن نزونزي قادما من إشبيلية الإسباني، بعقد يمتد لمدة أربعة سنوات أي حتي صيف 2022.

صفقة نزونزي الفائز بكأس العالم روسيا 2018 مع المنتخب الفرنسي، ستكلف خزائن النادي الإيطالي، حوالي 30 مليون يورو بحساب المتغيرات.

وقال نزونزي في تصريحات لموقع ناديه الرسمي: " أنا سعيد للغاية لوجودي هنا، وأن أكون لاعب لروما".

وأضاف: " أريد دائما تطوير مستواي، وأمل أن أقدم كل ما لدي للمساهمة في تحقيق النادي للبطولات على جميع المستويات".

صاحب الـ29 عاما لعب لإشبيلية ثلاث مواسم، حيث خاض 136 مباراة أحرز خلالها 8 أهداف، وفاز بالدوري الأوروبي مع النادي الأندلسي موسم 2015-2016.

جدير بالذكر أن اللاعب سيرتدي القميص رقم 42 مع النادي الإيطالي في الموسم الجديد.