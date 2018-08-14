قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء يحرص في الرد على شائعات، خاصة الشائعات المنتشرة على «السوشيال ميديا».



وقال متحدث «الوزراء»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أمس الاثنين، إن هناك عددًا كبيرًا من الشائعات انتشر في الفترة الأخيرة، ما يمثل عبء على مركز المعلومات، موضحًا أنه يتم رصد هذه الشائعات والتواصل مع الجهات المعنية؛ لمعرفة المعلومة الصحيحة والإعلان عنها.



وأكد أن الهدف من نشر الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، إحداث بلبلة في الرأي العام وزعزعة الثقة بين المواطن والحكومة، مشيرًا إلى تناول الشائعات المجالات الخاصة بالمواطنين مثل التعليم والصحة والتموين.



وأشار إلى انتشار 8 شائعات على مدار الأيام الثلاثة الماضية، مؤكدًا على حرص مركز المعلومات في الرد على جميع الشائعات والتواصل مع الجهات المعنية؛ لتوضيح الحقيقة للمواطنين.



