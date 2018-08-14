الثلاثاء 14 أغسطس 2018 11:40 ص القاهرة القاهرة 30.7°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل ترى تجربة نادي «بيراميدز» ستصب في مصلحة الكرة المصرية؟
النتـائـج تصويت

دجوكوفيتش يتأهل للدور الثاني ببطولة سينسيناتي على حساب الأمريكي جونسون

د.ب.أ
نشر فى : الثلاثاء 14 أغسطس 2018 - 11:25 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 14 أغسطس 2018 - 11:25 ص

تفادى النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش وغيره من المصنفين ببطولة سينسيناتي المفتوحة للتنس ، المفاجآت المبكرة ، وعبروا إلى الدور الثاني عبر الفوز في منافسات الدور الأول مساء الاثنين (صباح الثلاثاء بتوقيت جرينيتش) ، بينما ودع النجم البريطاني آندي موراي المنافسات مبكرا في مفاجأة من العيار الثقيل.

وتأهل دجوكوفيتش بطل ويمبلدون إلى الدور الثاني بالفوز على الأمريكي ستيف جونسون المصنف 33 على العالم 6 / 4 و7 / 6 (7 / 4).

وتجدر الإشارة إلى أن دجوكوفيتش ، المصنف العاشر لبطولة سينسيناتي ، خاض نهائي البطولة خمس مرات سابقة لكن لم يتوج بلقبها في أي مرة.

أما موراي ، العائد إلى الملاعب مع بداية موسم الملاعب العشبية بعد فترة غياب منذ خضوعه لعملية جراحية في أعلى الفخذ في كانون ثان/يناير لكنه انسحب عشية انطلاق منافسات ويمبلدون لتوجيه تركيزه إلى بطولات الملاعب الصلبة ، فقد ودع منافسات سينسيناتي من الدور الأول.

وتغلب الفرنسي لوكاس بويل ، المصنف 16 للبطولة ، على موراي 6 / 1 و1 / 6 و6 / 4 .

وتأهل السويسري ستانيسلاس فافرينكا إلى الدور الثاني بفوزه على الأرجنتيني دييجو شوارتزمان المصنف 12 للبطولة 6 / 2 و4 / 6 و6 / 3 كما أطاح الأمريكي سام كويري بمواطنه جون إيسنر المصنف التاسع للبطولة حيث تغلب عليه 6 / 4 و6 / 7 (5 / 7) و7 / 6 (7 / 5).

وفي مباريات أخرى بالدور الأول ، تغلب الفرنسي جيريمي شاردي على الإسباني فيرناندو فيرداسكو 6 / 1 و6 / 2 والفرنسي بينوا بيير على الإبساني ديفيد فيرير 6 / 2 و6 / 2 والأمريكي برادلي كلان على الألماني ماكسيميليان مارتيرر 7 / 6 و6 / 4 والأرجنتيني ليوناردو ماير على لأمريكي ميشيل موه 6 / 4 و1 / 6 و6 / 4 ووالكندي دينيس شابوفالوف على الأمريكي فرانسيس تيافوي 7 / 6 و3 / 6 و7 / 5 .

وفي منافسات فئة السيدات ، صعدت النجمة الأمريكية سيرينا وليامز إلى الدور الثاني دون عناء حيث تغلبت على الأسترالية داريا جافريلوفا 6 / 1 و6 / 2 كما تغلبت السويدية ريبيكا بيترسون على التشيكية كاترينا سينياكوفا 2 / 6 و6 / 4 و6 / 1 .

وفي مباراتين أخريين بالدور الأول ، تغلبت البيلاروسية أرينا سابالينكا على البريطانية جوانا كونتا 4 / 6 و6 / 3 و6 / 4 والأسترالية أيلا تومليانوفيتش على الرومانية أرينا كاميليا بيجو 4 / 6 و6 / 3 و6 / 3 .


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك