دجوكوفيتش يتأهل للدور الثاني ببطولة سينسيناتي على حساب الأمريكي جونسون

تفادى النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش وغيره من المصنفين ببطولة سينسيناتي المفتوحة للتنس ، المفاجآت المبكرة ، وعبروا إلى الدور الثاني عبر الفوز في منافسات الدور الأول مساء الاثنين (صباح الثلاثاء بتوقيت جرينيتش) ، بينما ودع النجم البريطاني آندي موراي المنافسات مبكرا في مفاجأة من العيار الثقيل.



وتأهل دجوكوفيتش بطل ويمبلدون إلى الدور الثاني بالفوز على الأمريكي ستيف جونسون المصنف 33 على العالم 6 / 4 و7 / 6 (7 / 4).



وتجدر الإشارة إلى أن دجوكوفيتش ، المصنف العاشر لبطولة سينسيناتي ، خاض نهائي البطولة خمس مرات سابقة لكن لم يتوج بلقبها في أي مرة.



أما موراي ، العائد إلى الملاعب مع بداية موسم الملاعب العشبية بعد فترة غياب منذ خضوعه لعملية جراحية في أعلى الفخذ في كانون ثان/يناير لكنه انسحب عشية انطلاق منافسات ويمبلدون لتوجيه تركيزه إلى بطولات الملاعب الصلبة ، فقد ودع منافسات سينسيناتي من الدور الأول.



وتغلب الفرنسي لوكاس بويل ، المصنف 16 للبطولة ، على موراي 6 / 1 و1 / 6 و6 / 4 .



وتأهل السويسري ستانيسلاس فافرينكا إلى الدور الثاني بفوزه على الأرجنتيني دييجو شوارتزمان المصنف 12 للبطولة 6 / 2 و4 / 6 و6 / 3 كما أطاح الأمريكي سام كويري بمواطنه جون إيسنر المصنف التاسع للبطولة حيث تغلب عليه 6 / 4 و6 / 7 (5 / 7) و7 / 6 (7 / 5).



وفي مباريات أخرى بالدور الأول ، تغلب الفرنسي جيريمي شاردي على الإسباني فيرناندو فيرداسكو 6 / 1 و6 / 2 والفرنسي بينوا بيير على الإبساني ديفيد فيرير 6 / 2 و6 / 2 والأمريكي برادلي كلان على الألماني ماكسيميليان مارتيرر 7 / 6 و6 / 4 والأرجنتيني ليوناردو ماير على لأمريكي ميشيل موه 6 / 4 و1 / 6 و6 / 4 ووالكندي دينيس شابوفالوف على الأمريكي فرانسيس تيافوي 7 / 6 و3 / 6 و7 / 5 .



وفي منافسات فئة السيدات ، صعدت النجمة الأمريكية سيرينا وليامز إلى الدور الثاني دون عناء حيث تغلبت على الأسترالية داريا جافريلوفا 6 / 1 و6 / 2 كما تغلبت السويدية ريبيكا بيترسون على التشيكية كاترينا سينياكوفا 2 / 6 و6 / 4 و6 / 1 .



وفي مباراتين أخريين بالدور الأول ، تغلبت البيلاروسية أرينا سابالينكا على البريطانية جوانا كونتا 4 / 6 و6 / 3 و6 / 4 والأسترالية أيلا تومليانوفيتش على الرومانية أرينا كاميليا بيجو 4 / 6 و6 / 3 و6 / 3 .