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رئيس أكاديمية الشرطة يشهد ختام دورة التدريب الصيفى للطلاب

مصطفى عطية
نشر فى : الثلاثاء 14 أغسطس 2018 - 5:50 م | آخر تحديث : الثلاثاء 14 أغسطس 2018 - 5:50 م

شهد اللواء أحمد إبراهيم، رئيس أكاديمية الشرطة، ختام فعاليات دورة التدريب الصيفى لطلبة السنة الأولى المنقولين للسنة الثانية التى استمرت لمدة أسبوعين، تنوعت خلالها مجالات التدريب فى الأسلحة والكفاءة القتالية والرماية واللياقة البدنية.

وأشاد رئيس الأكاديمية، بمستوى الطلبة خلال التدريبات، وحرصهم على تنمية قدراتهم التدريبية والبدنية مما يجعلهم أكثر مرونة وقدرة على إستيعاب المناهج التدريبية المتطورة لا سيما خلال المرحلة الراهنة وما تتطلبه من مواكبة معطيات الساحة الأمنية.

وفى نهاية اللقاء، كرم رئيس الأكاديمية، الطلبة المتفوقين فى هذه الدورة بمنحهم شهادات تقدير.


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