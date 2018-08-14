شهدت منطقة كفر الجزار ببنها مطارة بين قوة أمنية و3 عاطلين، أثناء استقلالهم سيارة؛ أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم 300 جرام حشيش ومبلغ مالي كبير بقصد الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات سرية لأجهزة الأمن بالقليوبية تفيد بقيام 3 عاطلين بالاتجار في المخدرات على نطاق واسع في منطقة كفر الجزار دائرة مركز بنها. وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين يقومون بترويج الحشيش على الشباب في منطقة كفر الجزار.

وفي أحد الأكمنة، تم ضبط المتهمين وهم «ا.ش» 29 عاما، و«م.ش» 28 عاما، و«م.ن» 25 عاما، عاطلين بحوزتهم كمية من الحشيش المخدر تزن 300 جرام، و7020 جنيها، و3 هواتف محمولة، أثناء استقلالهم سيارة قيادة الثالث بقصد الاتجار.