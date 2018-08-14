الرئيس التركي يهدد بمقاطعة المنتجات الإلكترونية الأمريكية

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هدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده ستقاطع المنتجات الإلكترونية الأمريكية، وذلك في ظل تصاعد الخلاف التجاري والدبلوماسي بين أنقرة وواشنطن.

ونقلت وكالة «الأناضول» التركية، عن «أردوغان» القول خلال فعالية في أنقرة: «سنصنع ونصدر منتجات بجودة أفضل من تلك التي نستوردها بالعملات الأجنبية، وسنقاطع السلع الإلكترونية الأمريكية».

وقال: «إذا كان لديهم آيفون، فلدينا سامسونج على الجانب الآخر».

وأضاف: «لدينا فينوس وفيستل في بلادنا»، في إشارة إلى شركة "فيستيل إلكترونيك" والهاتف الذكي الذي تنتجه.

واستعادت الليرة التركية اليوم بعض خسائرها أمام الدولار واليورو. حيث ارتفعت بأكثر من4.5% أمام الدولار ليصل سعر الدولار الواحد إلى 6.57 ليرات، بعد أنباء عن أن وزير المالية بيرات ألبيرق يعتزم إطلاع المئات من المستثمرين الأجانب على حقائق الأوضاع في مؤتمر عبر الهاتف بعد غد الخميس.