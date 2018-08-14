إصابة 18 بينهم 12 طفلا في سقوط مصعد عقار بالإسكندرية

أصيب 18 شخصا بينهم 12 طفًلا، مساء الاثنين، في حادث سقوط مصعد عقار مكون من 18 طابقًا، كائن في منطقة ميامي التابعة لحي أول المنتزه، شرق الإسكندرية، لدى مروره بالطابق السادس، تم نقلهم لقسم الطوارئ بمستشفى شرق المدينة للعلاج، وفقًا لمصدر أمني.



تلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة؛ بسقوط المصعد، فانتقل ضباط قسم شرطة أول المنتزه، برفقة قوات من إدارة الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف لموقع الحادث، حيث تم تحرير محضر إداري بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة؛ لتتولى التحقيق في ملابساته.



والمصابون هم كل من: «وصال أحمد لطفي، 6 أعوام، مصابة بكسر أعلى القصبة اليسرى، وأشقائها: أسماء، 3 أعوام، لا توجد إصابات ظاهرية، ومنى، 10 أعوام، كسر بالعظمة المشطية الثانية والثالثة والرابعة بالقدم اليمنى، وملك، 6 أعوام، تجمع دموي بسيط بالبطن، ونجل عمومتهم، أحمد أيمن لطفي، 3 أعوام، كسر أعلى عظمة القصبة اليمنى، وأشقائه: خالد، 13 عامًا، كسر مفتت أسفل عظمة الفخذ الأيسر، ومحمود، 10 أعوام، كسر أعلى القصبة اليمنى، وأروى، 11 عامًا، كسر أعلى عظمتي الساق اليمنى، وسيف مدحت لطفي، 7 أعوام، لا توجد إصابات ظاهرية، وشقيقتيه: نادية، تبلغ من العمر عامًا واحدًا، وندى، 4 أعوام».



بالإضافة إلى «هبة عبد الرجال عبد العال، 32 عامًا، كدمة بالركبة اليسرى، ونعمة رشوان عبد الحميد، 40 عامًا، التواء بالكاحل الأيمن والأيسر، ومدحت لطفي ياسين، 33 عامًا، لا توجد إصابات ظاهرية، وأحمد حمدي لطفي، 6 أعوام، كسر أعلى عظمتي الساق اليسرى، وشقيقته يارا، 15 عامًا، لا توجد إصابات ظاهرية، ورنا خالد لطفي، 15 عامًا، كسر بالنتوء الداخلي والخارجي بالكاحل الأيسر، وفاطمة الزهراء حسن، 26 عاما، كسر بالنتوء الخارجي للكاحل الأيمن».