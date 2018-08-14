سيناتور أسترالي يدعو إلى «حل نهائي» لوقف هجرة المسلمين إلى بلاده

أثار عضو بمجلس الشيوخ في أستراليا، انتقادات بسبب الدعوة إلى إيجاد «الحل النهائي لمشكلة الهجرة» عن طريق وقف تدفق المسلمين عبر الهجرة إلى البلاد.

وقال فريزر انينج، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كوينزلاند، في أول خطاب يلقيه في البرلمان، اليوم الثلاثاء، «أعتقد أن أسباب وقف هجرة المسلمين قهرية وواضحة».

وتساءل قائلاً: «في حين أن جميع المسلمين ليسوا إرهابيين، فإن جميع الإرهابيين في هذه الأيام هم بالتأكيد من المسلمين، لذلك لماذا يريد البعض أن يأتي المزيد من المسلمين إلى هنا؟».

واعتبر «انينج»، أن «الحل النهائي لمشكلة الهجرة هو بالطبع إجراء تصويت شعبي»، داعيًا لإجراء استفتاء حول هذه القضية.

ونوه عضو مجلس الشيوخ، أن أستراليا يجب أن تقبل المهاجرين الذين يشكلون في الغالب «تركيبة تاريخية مسيحية أوروبية»، في إشارة إلى سياسة "أستراليا البيضاء" التي كانت تمنع الأشخاص الذين ينحدرون من أصول غير أوروبية من الهجرة إليها قبل إلغائها عام 1973.