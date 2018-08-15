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الإسماعيلي يواصل استعداداته للقاء الاتحاد بالدوري

عمر علام
نشر فى : الثلاثاء 14 أغسطس 2018 - 11:52 م | آخر تحديث : الثلاثاء 14 أغسطس 2018 - 11:52 م

 واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الجمعة المقبل، في اطار الأسبوع الثالث من مسابقة الدوري الممتاز.

وبدأ مضوي المدير الفني للفريق، المران بجلسة مع لاعبيه أكد خلالها علي أهمية مباراة الاتحاد وضروة تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط.

وشهد المران تدريبات خاصة علي الضغط المبكر وكيفية التعامل مع حامل الكرة دون ارتكاب أخطاء، بالإضافة إلي إستغلال المساحات الضيقة بسرعة التمريرات بين اللاعبين.

واختتم الإسماعيلي مرانه بتقسيمة بين اللاعبين، وشهد إيقافه أكثر من مرة من قبل مضوي لمنح التعليمات الفنية للاعبي الفريق.

وعلى هامش المران، عقد المدرب الجزائري جلسة خاصة مع مدافع الفريق عماد حمدي، طالبه خلالها بالتركيز وبذل المزيد من الجهد.

ويطمح الدراويش في تحقيق الفوز الأول في الدوري من بوابة الاتحاد السكندري الجمعة المقبلة حيث تعادل الإسماعيلي في الجولتين السابقتين مع بتروجت والأهلي.

 

 


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