«سبوتنيك»: التخطيط لإطلاق 3 صواريخ «بروتون» روسية في 2019

ذكر مصدر في مجال صناعة الصواريخ والفضاء الروسية أن عملية إطلاق 3 صواريخ حاملة من نوع "بروتون – إم" مقررة خلال الربع الأول من عام 2019 بسبب تخفي كثافة الطيران بشكل كبير عقب سلسلة من الحوادث وصيانة المحركات.

وقال المصدر، فى تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء، "من المقرر في الربع الأول من 2019 إطلاق 3 صواريخ، إطلاق تجاري لقمرين اصطناعيين "يوتلسات 5 ويست بي" و" إم إي في-1"، وإطلاق تجاري للجهاز الروسي للاتصالات "يامال-601 "، بجانب إطلاق قمر اصطناعي عسكري للاتصالات "بلاجوفيست" رقم 4" .

وكان قد أطلق صاروخ "بروتون" الحامل مرة واحدة فقط في عام 2018 مع القمر العسكري الإصطناعي "بلاجوفيست" رقم 2، وفي عام 2017، أطلق "بروتون" 4 مرات، وفي عام 2016 كان هناك 3 إطلاقات، وفي عامي 2015 و2014 تمت 8 إطلاقات للصواريخ في كل عام، وفي عامي 2013 و2012 تم إطلاق الصاروخ 10 مرات لكل سنة، وبعد واحدة من عمليات الإطلاق في عام 2016، والتي تم فيها الكشف عن أعطال، قررت هيئة الفضاء الروسية سحب مجموعة محركات الصواريخ من أجل الصيانة ونتيجة لذلك، تم إيقاف إطلاق الصاروخ لمدة سنة واحدة .