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مهاجم بيراميدز: حاربنا للفوز على الطلائع

علاء العزب
نشر فى : الثلاثاء 14 أغسطس 2018 - 11:33 م | آخر تحديث : الثلاثاء 14 أغسطس 2018 - 11:33 م

 أعرب البرازيلي لوكاس ريبامار مهاجم نادي بيراميدز عن سعادته بتسجيله لهدفين فوز فريقه  على طلائع الجيش، خلال اللقاء الذي جمعهم  ضمن الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

وقال لوكاس في تصريحات لقناة " بيراميدز"  : " حاربنا خلال المباراة، واستطعنا تحقيق فوز جيد بالنسبه لنا".

وأضاف : " سعيد بتسجيلي الهدفين، حيث ساهموا في فوز الفريق، اليوم".

وتابع " بالطبع التسجيل بالنسبة للمهاجم مهم جدا، خصوصًا أنهم أولى أهدافي في الدوري المصري".

ولم يحرز لوكاس أي هدف خلال المباراتين الماضيتين ، وبهدفي اليوم أصبح في قائمة هدافي الدوري.

 


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