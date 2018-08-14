ولاية نبراسكا تستخدم «الفنتانيل» لتنفيذ حكم إعدام لأول مرة في الولايات المتحدة

أعدمت ولاية نبراسكا الأمريكية، اليوم الثلاثاء، قاتلاً مداناً باستخدام «الفنتانيل»، وهي المرة الأولى التي تنفذ فيها عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة باستخدام هذا العقار الأفيوني القوي.

وأكد مسؤولون في نبراسكا، لوسائل الإعلام المحلية إعدام كاري دين مور (60 عاما).

وبالإضافة إلى كونها أول ولاية في الولايات المتحدة تستخدم الفنتانيل، وهو دواء أكثر ارتباطًا بوباء الأفيون، فقد كانت هذه أول حالة إعدام في ولاية نبراسكا بالغرب الأوسط الأمريكى منذ عام 1997.

ولم يطعن مور قانونيا على نظام المخدرات الذي كان سيستخدم في الحقنة القاتلة التي سيحقن بها، لكن شركة الأدوية الألمانية "فريزينيوس كابي" حاربته في المحكمة.

وتقوم الشركة بتصنيع كلوريد البوتاسيوم وبيزيلات سيساتراكوريوم، وهما من الأدوية الأربعة المستخدمة في عملية إعدام مور.

وتعد الشركة واحدة من عدد من شركات الأدوية التي اتخذت إجراءات قانونية ضد الولايات الأمريكية بسبب استخدام منتجاتها في عمليات الإعدام، وقد جعل هذا الأمر من الصعب على الولايات الحصول على العقاقير اللازمة للحقن المميتة.