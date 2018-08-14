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سفير تركيا بواشنطن يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض

اسطنبول- د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 14 أغسطس 2018 - 11:05 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 14 أغسطس 2018 - 11:05 ص

أفادت وكالة "الأناضول" التركية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، بأن السفير التركي في واشنطن سردار قليج، التقى أمس مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، في البيت الأبيض.

وذكرت الوكالة، أن الجانبين بحثا قضية القس الأمريكي أندرو برونسون الذي يحاكم في تركيا بتهم التجسس والإرهاب، إضافة إلى العلاقات الثنائية.

وفقدت الليرة التركية حوالي 50% من قيمتها منذ بداية العام الحالي في ظل تصاعد الخلاف بين واشنطن وأنقرة على خلفية استمرار احتجاز تركيا لـ"برونسون".

وضاعف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة الماضية الرسوم الجمركية على واردات الألومنيوم والصلب التركية، بعد أيام من فرض واشنطن عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين، على خلفية قضية "برونسون" أيضا.

ورد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن بلاده لا ترضخ للتهديدات وأنها مستعدة لجميع الاحتمالات الاقتصادية.


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