«الصحة العالمية»: هناك احتمالات لانتشار فيروس «إيبولا» بالكونغو الديمقراطية

قال مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جبريسيس، اليوم الثلاثاء، في جنيف إن فيروس إيبولا ربما ينتشر دون أن يكتشف في مناطق خارجة عن نطاق السيطرة وحكم القانون بإقليم نورث كيفو في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقد تأكد منذ أواخر شهر يوليو الماضي، وحتى الآن حدوث 57 حالة إصابة، مؤكدة ومشكوك فيها، من بينها 41 حالة وفاة، في هذه المنطقة الشمالية الشرقية.

وقال «تيدروس»، الذي زار نورث كيفو الأسبوع الماضي، إن العاملين في منظمة الصحة العالمية سيجدون صعوبة في محاربة الفيروس في ما يطلق عليه «المناطق الحمراء».

ولا يمكن الوصول إلى هذه المناطق، بسبب تواجد أكثر من 100 جماعة مسلحة تتقاتل أساسا من أجل الوصول إلى الموارد المعدنية.

وذكر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي «هذه البيئة مواتية حقا لنقل فيروس إيبولا بحرية.. هذه المناطق الحمراء يمكن أن تكون أماكن اختباء للإيبولا».