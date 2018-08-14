«ترامب» يحاول إسكات مساعدته السابقة بالسعي لتفعيل اتفاق لحفظ السرية

تحاول حملة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إسكات مساعدته السابقة أوماروسا مانيجولت نيومان من خلال السعي لتفعيل عقد وقعت عليه قبل انضمامها إلى طاقم الموظفين في البيت الأبيض.

وأكد مسؤول في حملة ترامب لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن مؤسسة "دونالد ترامب لشغل منصب الرئيس" قدمت طلبا لعقد جلسة استماع لتقديم ادعاءات، تفيد بأن نيومان تنتهك اتفاق حفظ السرية الذي وقعته عام 2016 مع الحملة الانتخابية.

وفي وقت سابق اليوم، شن ترامب هجومًا جديدًا يعتقد بقوة أنه موجه ضد نيومان، التي أصدرت اليوم كتابًا يحوي تفاصيل كثيرة، حيث يبدو أنه وصفها بالـ«كلب» في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي، «تويتر».

ولم يذكر «ترامب» اسم مانيجولت نيومان تحديدا في تغريدته.

يشار إلى أن كتاب مانيجولت نيومان الذي صدر اليوم، يقدم تفاصيل قاسية عن ترامب وأسرته.

كما تزعم مانيجولت نيومان أنها اضطرت، إلى جانب موظفين آخرين في البيت الأبيض، إلى التوقيع على اتفاق بعدم الكشف عن تفاصيل، لذا ستكون هذه الخطوة غير عادية بالنسبة لموظفي الحكومة.

وأقيلت مانيجولت نيومان العام الماضي، وقد بثت مؤخرًا تسجيلات سرية من داخل أماكن حساسة، ويفترض أنها مأمونة داخل البيت الأبيض.