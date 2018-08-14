قال هاني التهامي، مدير أعمال الفنان الكبير جميل راتب، إنه لم يفقد النطق كما أشاع البعض، مؤكدا أنه يتكلم ولكنه فقط يعاني من انخفاض في الصوت بدرجة كبيرة؛ نتيجة لتقدمه في العمر.

وأوضح هاني التهامي -خلال فيديو بثه عبر حسابه بموقع «فيسبوك»، أن الفنان الكبير جميل راتب لا يزال يخضع للعلاج في أحد مستشفيات باريس، ومن المقرر أن يعود إلى مصر في القريب العاجل بعد الاطمئنان على صحته.

كان الفنان الكبير جميل راتب، قد سافر 4 أغسطس الجاري، إلى العاصمة الفرنسية باريس؛ لإجراء فحوصات طبية والخضوع للعلاج بأحد المستشفيات.

يذكر أن الفنان الكبير جميل راتب تعرض لوعكة صحية الشهر الماضي، تم نقله على إثرها إلى غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات الدقي؛ لوجود أزمة في أحباله الصوتيه لا يستطيع الأطباء تحديد أسبابها.