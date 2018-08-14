وزير الأوقاف: الجماعات المتطرفة شوهت الدين وأتحمل مسؤولية تصحيح صورة الإسلام

قال الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الجماعات المتطرفة حاولت تشويه الدين؛ لخدمة مصالحها، متابعًا أنه يحمل مسؤولية كبيرة أمام الله لتصحيح صورة الإسلام.



وأضاف «جمعة»، في لقائه ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الاثنين، أن مصر بلد الألف مأذنة تفصح بالحق ليل ونهار، مشيرًا إلى قول الشيخ محمد متولى الشعراوي، بأن مصر البلد التي صدرت علم الإسلام إلى البلد الذي نزل فيه الإسلام.



وأوضح أن الوزارة لديها 5 آلاف إمام ما بين موفد ومبعوث ومتعاقد؛ لنشر العلم الوسطى في مختلف أنحاء العالم، معقبًا: «هناك 12 إمامًا يعلمون الناس أسس الإسلام الصحيح في تنزانيا».



وشدد على ضرورة وجود عقيدة راسخة بأن مصالح الأوطان لا تنفصل عن مقاصد الأديان، متابعًا: «أي إنسان بيحب دينه ووطنه لابد أن يتحمل الصعاب من أجله، ولسنا أفضل من أبطالنا في القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بأنفسهم من أجل هذا الوطن».