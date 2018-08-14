«الوزراء»: الحكومة حريصة على مساعدة أهالي سيناء وتخفيف أعبائهم

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تبذل جهودها لمساعدة الأهالي في شمال سيناء وتخفيف الأعباء عليهم، مشيرًا إلى تلقي الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرًا حول جهود الحكومة في سيناء.



وأضاف «سلطان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «غرفة الأخبار»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن التقرير تتضمن جهود وزارة التضامن الاجتماعي، في تقديم تعويضات نقدية وإعانات رمزية للأسر المتضررة بواقع 72 مليون جنيه لـ9 آلاف أسرة عن شهر مايو فقط، ومثلهم في الشهور التالية، موضحًا أن القوات المسلحة والمجتمع المدني وديوان المحافظة هم الآخرون يقدمون المساعدات للمواطنين.



وأشار إلى حرص الحكومة على تقديم الخدمة الصحية وعلاج المصابين، موضحًا أنه تم إيفاد أطباء من جامعات القاهرة والأزهر والمنصورة والزقازيق، لعلاج أكثر من 8 آلاف حالة في تشخصيات مختلفة.



ولفت إلى عقد عددًا من الندوات الثقافية في الفترة بين مايو ويونيو للتوعية ببعض الموضوعات مثل التحرش وتشجيع المشروعات الصغيرة ورفع مهارات عاملي فصول محو الأمية وثقافة العمل الحر وتشجيعه.



