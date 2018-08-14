ترامب يهاجم مستشارته السابقة ويشبهها بـ«الكلب»

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، المستشارة السابقة في البيت الأبيض، أوماروسا مانيجولت نيومان، واصفاً إياها بـ"الكلب".

وقال ترامب فى تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"،: "عندما تعطي شخص مخبول ووضيع وظيفة في البيت الابيض. أعتقد أن ذلك لم ينجح. عمل جيد من قبل الجنرال كيلي (قيامه) بطرد ذلك الكلب سريعا!".

وكانت أوماروسا، قد بثت، أمس الأول، تسجيلا صوتيا لمكالمة هاتفية بينها وبين ترامب، سجلتها له "سرا" بعد إقالتها من منصبها فى ديسمبر الماضى، تناول لقاءها مع كبير موظفي البيت الأبيض الجنرال جون كيلي، الذي أخطرها بقرار فصلها من البيت الأبيض.

كما أعلنت أوماروسا أن مكتب المحقق الخاص روبرت مولر، المكلف بالتحقيق فى التدخل الروسى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016، تواصل معها بالفعل، مبدية استعدادها الكامل لمشاركة الأشرطة التى قامت بتسجيلها خلال فترة خدمتها فى البيت الأبيض.