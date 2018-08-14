بومبيو يبحث هاتفيا مع ولي العهد السعودي ملفات سوريا والعراق واليمن

أجرى وزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو، اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لبحث ملفات سوريا والعراق واليمن وأفغانستان.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، الإثنين، "الوزير بومبيو شكر ولي العهد السعودي على دعم السعودية لاحتياجات الاستقرار العاجلة في شمال شرق سوريا، وعرضها على الحكومة العراقية مساعدتها في معالجة نقص المياه والكهرباء عن طريق إرسال سفن تحلية المياه وتوفير وقود الديزل للمولدات"، بحسب الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.



وأضافت "ناقش بومبيو وولي العهد دعمهما لوقف إطلاق النار في أفغانستان خلال العيد المقبل، والسلام في أفغانستان على نطاق أوسع".



وتابعت "بومبيو وولي العهد السعودي استعرضا عمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة لحل النزاع في اليمن وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".