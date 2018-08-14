وزير المالية التركي: تعميق العلاقات مع أوروبا أفضل رد على تهديدات الولايات المتحدة

قال وزير المالية التركي، براءت البيرق، إن تعميق العلاقات مع أوروبا والتعاون بعيد المدى معها هو أفضل رد على التهديد الذي تشكله الولايات المتحدة لبلاده.

يأتي ذلك في ظل تعرض الليرة التركية لهزات عنيفة منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الألومنيوم والصلب التركية، وذلك بعد أيام من فرض واشنطن عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين، على خلفية قضية القس الأمريكي أندرو برونسون الذي يحاكم في تركيا حاليًا بتهمة التجسس والإرهاب.

أضاف «البيرق»، أن تصريحات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ووزير خارجيتها بيتر ألتماير أظهرت «مدى عدم الإنصاف والخبث» الذي تعانيه تركيا.

يشار إلى، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيزور ألمانيا رسميا في سبتمبر المقبل، وكانت العلاقات بين ألمانيا وتركيا سيئة حتى العام الماضي، لعدة أسباب من بينها احتجاز السلطات التركية العديد من الرعايا الألمان.

وكانت ميركل قد أبدت قلقها، أمس الاثنين، بشأن الوضع في تركيا، وقالت: «إن الاتحاد الأوروبي يستفيد من استقرار الوضع الاقتصادي في الجارة تركيا» على أية حال فإن ألمانيا تريد تركيا مزدهرة اقتصاديًا.