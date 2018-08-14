سباليتي مستمر مع إنتر ميلان حتي 2021

أعلن نادي إنترميلان الإيطالي تجديد عقد المديرالفني لوسيانو سباليتي حتي عام 2021 علي أن يقود المدرب الإيطالي المخضرم فريق النيراتزوي لثلاثة أعوام قادمة.

سباليتي مدرب روما السابق يرغب في المنافسة علي لقب الدوري هذا الموسم وعودة البطولات لخزينة النيراتزوري ، بعدما أبرم إنترميلان عدد من الصفقات المميزة ابرزها تعاقده مع الدولي البلجيكي رادجا نينجولان قادماً من صفوف نادي العاصمة الإيطالي روما.

وقال ستيفين شانج ابن مالك نادي إنترميلان في تصريحات نشرت علي الموقع الرسمي للنادي : أنه في السنة المائة والسنة العاشرة من تاريخ النيرازوري ، اتخذنا قرارات مهمة لوضع النادي على المسار الصحيح ، ونحن في بداية موسم جديد نريد اتخاذ خطوات أخرى لتعزيز علاقتنا مع لوتشيانو سباليتي.