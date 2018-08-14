جودين يكشف سبب رفضه الانتقال ليونايتد

كشف الأوروجوياني دييجو جودين مدافع أتلتيكو مدريد الإسباني عن سبب رفضه الانتقال لصفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال جودين خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة أتليتكو مدريد وريال مدريد في السوبر الأوروبي : " لقد رفضت الانتقال لمانشستر يونايتد لأسباب شخصية".

وأضاف: "لقد تلقيت عروضا كثيرة من أندية مختلفة، وبالرغم من ذلك، فقد قررت البقاء في أتليتكو مدريد لأسباب شخصية، والأن تركيزي منصب على مباراة السوبر الأوروبي ضد ريال مدريد".

وكان مانشستر يونايتد قد قدم عرضا لصاحب الـ32 عاما، بقيمة 25 مليون يورو، لكن نجم أتليتكو مدريد رفض العرض.