قالت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إن قضية الميراث منظومة اقتصادية كبيرة وردت إليها تفاصيل كثيرة في القرآن، متابعة أن الشريعة الإسلامية أوضحت العديد من الحالات التي يتساوى فيها الرجل مع المرأة.



وأضافت رئيس «المصري لحقوق المرأة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، أمس الاثنين، أن كل حالة في الميراث هي مخصصة وغير معممة، متابعة: «تم استخدام آية (للذكر مثل حظ الأنثيين) وكأنها انتقاص من حقوق المرأة، وكأنها القاعدة العامة للميراث، لكن هناك حالات كثيرة ترث فيها المرأة إما بالتساوي مع الرجل أو بضعف ما له».



وأوضحت أنه لابد من المساواة بين الرجل والمرأة طبقًا للأنصبة المذكورة في القرآن، مستطردة: «قضية الميراث منظومة كبيرة ومعقدة وما تقدمه تونس في هذا الشأن موضع اجتهاد، ومن حق الحاكم التدخل في التنظيم».



يأتي ذلك على خلفية، دعوة الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، أمس الاثنين، البرلمان إلى تحويل المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة إلى قانون، على أن يكفل القانون حرية من يريد أن يحافظ على تطبيق الشريعة في الميراث.



