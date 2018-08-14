الأهلي يطرح لائحته للمناقشة المجتمعية ويوفر 20 ألف نسخة ورقية للأعضاء

قال محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن النادي سوف يوفّر خلال أيام 20 ألف نسخة ورقية مجانية من مشروع لائحة النظام الأساسي، كمرحلة أولى، لأعضاء الجمعية العمومية، للاطلاع عليها، ووضع ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول بنودها، للوصول إلى أفضل صياغة ممكنة، قبل طرحها للتصويت عليها رسميًا يوم الـ28 من سبتمبر القادم.

وأضاف أن اللجنة المركزية للائحة النظام الأساسي للنادي اجتمعت، اليوم الثلاثاء، بمقر النادي بالجزيرة لاتخاذ العديد من الخطوات الخاصة بنشر اللائحة، وتوفيرها لأعضاء الجمعية العمومية للاطلاع عليها. وتقرر، خلال الجلسة، نشر النسخة الإلكترونية للائحة اعتبارًا من اليوم على الموقع الرسمي، والصفحة الرسمية للأهلي على الفيسبوك.

يذكر أن اللجنة المركزية للائحة النظام الأساسي يرأسها الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. وتضمُ في عضويتها؛ العامري فاروق، نائب الرئيس، وإبراهيم الكفراوي، وطارق قنديل، ومحمد الجارحي؛ أعضاء مجلس الإدارة. ومحمد مرجان، المدير التنفيذي، ومحمد فتحي، ممثل الشئون القانونية، وخالد توحيد، رئيس قناة الأهلي، وجمال جبر، رئيس إدارة الإعلام، وشريف فؤاد، المتحدث الرسمي لمجلس الإدارة، ومحمد يوسف، رئيس اللجة العليا للجان الخدمية، ووليد سليمان، للمتابعة، ولمياء كامل.