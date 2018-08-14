9 معلومات عن التقديم في «المهرجان القومي للسينما المصرية»

تستعد وزارة الثقافة، لإقامة المهرجان القومي الثاني والعشرين للسينما المصرية للأفلام الروائية الطويلة والتسجيلية والقصيرة والتحريك، في الفترة بين 22 - 28 أكتوبر المقبل، فإذا كنت من المهتمين بالمشاركة في المهرجان، إليك هذه المعلومات:

1- قرر رئيس المهرجان القومي للسينما، المخرج سمير سيف، مد موعد استقبال الأفلام المشاركة بالدورة الحالية، حتي نهاية شهر أغسطس الجاري.

2- يضم المهرجان مسابقة في فئتين، الأفلام الروائية الطويلة، التي تم عرضها داخل جمهورية مصر العربية خلال 2017، والأفلام التسجيلية، والقصيرة، والتحريك، التي تم إنتاجها خلال العام الماضي، ويتم التقديم إليها من هنا .

3- تنقسم الفئة الثانية إلى أربعة أقسام، الأفلام التسجيلية حتى 15 دقيقة، والأفلام التسجيلية أكثر من 15 دقيقة، والأفلام الروائية القصيرة أقل من 60 دقيقة، وأفلام التحريك أقل من 60 دقيقة، ويتم التقديم لها من هنا .

4- تُمنح جوائز فئة الأفلام الروائية الطويلة في مجالات: «الإنتاج - التصميم الفني- التصوير- الإخراج- السيناريو - التمثيل- المونتاج -الموسيقى - الصوت - الإخراج عمل أول أو ثانى - جائزة لجنة تحكيم خاصة – الملابس».

5- عدد الجوائز التي تمنح للفائزين في الفئة الأولى 17 جائزة بقيمة إجمالية مليون جنيه.

6- تنقسم جوائز الفئة الثانية إلى ثلاثة فئات: «جائزة أفضل فيلم - جائزة لجنة التحكيم - جائزة لمخرج العمل الأول».

7- عدد الجوائز التي ستمنح للمشاركين في هذه الفئة 11 جائزة بقيمة إجمالية 184 ألف جنيه.

8- تقدم طلبات المشاركة من شركات الإنتاج المصرية، والفنانين المشاركين في الأفلام بصفتهم الشخصية، مع استيفاء البيانات المطلوبة بمقر الصندوق بدار الأوبرا المصرية، بدون رسوم.

9- يتم تقديم نسخة من الفيلم في هيئة الرقابة على المصنفات الفنية للحصول على تصريح بالعرض، بالتوازي مع التقديم في صندوق التنمية الثقافية، وفقاً للصفحة الرسمية للمهرجان على الفيس بوك.

برومو المهرجان: