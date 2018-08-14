«الزراعة»: شكلنا لجنة ثلاثية لفحص فيروس بذور الطماطم بالبحيرة

قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة قامت بتشكيل لجنة ثلاثية من الإدارة المركزية لمكافحة الآفات؛ لفحص فيروس أصاب بذور الطماطم بالبحيرة.



وأضاف متحدث «الزراعة»، في مداخلة هاتفية برنامج «مساءdmc »، المذاع عبر فضائية «dmc»، أمس الاثنين، إن هناك شكاوى من المزارعين منذ 10 أيام من إصابة بذور الطماطم بفيروس يتسبب في تجعد الأوراق، ما يؤدي إلى خسارة كبيرة في المحصول.



وأوضح أن الأمراض الفيروسية عادة لا يكون لها علاج، متابعًا: «يجب إعدام النباتات المصابة لأن وجودها في الحقل يمكنه نقل الإصابة إلى المحاصيل الأخرى، وبعض الحشرات تنقل المرض إلى أماكن سليمة».



وذكر أن سبب انتشار الفيروس؛ نتيجة لشراء بذور فاسدة ومهجنة، معقبًا: «الإصابة لم تحدث في الأنواع الأخرى، ويجب الرجوع للشركة المنتجة لنوعية هذه البذور».



