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ضبط 140 جوال أسمدة زراعية قبل بيعها بالسوق السوداء في البحيرة

غادة الدسونسى
نشر فى : الثلاثاء 14 أغسطس 2018 - 10:52 م | آخر تحديث : الثلاثاء 14 أغسطس 2018 - 10:52 م

تمكنت مديرية التموين بالبحيرة، من ضبط 140 شيكارة أسمدة زراعية مدعهم قبل بيعها فى السوق السوداء، في حملة تموينية بمركز رشيد.

حيث أسفرت الحملة عن ضبط ثلاثة أشخاص أمناء مخازن في أماكن متفرقة؛ حيث تم ضبط الأول وبحوزته 60 شيكارة أسمدة زراعية، وضبط الثانى وبحوزته 40 شيكارة أسمدة زراعية مدعمة تم تجميعها من السوق السوداء، بغرض إعادة البيع للتربح والكسب الغير مشروع، والثالث وبحوزته 40 شيكارة أسمدة زراعية مدعمة تم تجميعها من السوق السوداء.

كما تم ضبط أخر وبحوزته 500 عبوة مبيدات منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على المضبوطات، وجارى العرض على النيابة.


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