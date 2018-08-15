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حجازي يشارك في تأهل وست بروميتش بكأس الرابطة

علاء العزب
نشر فى : الثلاثاء 14 أغسطس 2018 - 11:37 م | آخر تحديث : الثلاثاء 14 أغسطس 2018 - 11:37 م

شارك أحمد حجازي نجم المنتخب الوطني ولاعب وست بروميتش ألبيون كأساسي منذ البداية وحتى النهاية في فوز فريقه على ليتون تاون بهدف دون رد في الدور التمهيدي ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة.

وسجل أوليفر بوركي هدف وست بروميتش الوحيد في الدقيقة الـ62 من عمر المباراة، ضامنا لفريقه العبور للدور الثاني من كأس الرابطة.

ولم يتقابل  الفريقين منذ 11 عاما، واستطاع بروميتش الفوز، وسينتظر منافسه القادم خلال القرعة التي ستقام يوم الخميس القادم.

يذكر أن وست بروميتش يلعب هذا الموسم في دوري الدرجة الأولى بعد هبوطه الموسم الماضي من الدوري الممتاز.


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