«عبدالعال» يؤكد دعم مصر للتوصل لحل سياسي بين الأطراف اليمنية

أكد علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، دعم وتأييد مصر للجهود الرامية للتوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية، وأهمية التوافق بين الأطراف السياسية، وفقاً للمرجعيات الأساسية، والتي تشمل المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم، عبد ربه منصور هادي رئيس جمهورية اليمن، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى جمهورية مصر العربية، وحضر اللقاء من مجلس النواب المصري: السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، وسليمان وهدان وكيل المجلس، والمستشار أحمد سعد الدين الأمين العام لمجلس النواب، وعدد آخر من النواب ممثلي القوى السياسية المختلفة واللجان النوعية بالبرلمان.

وخلال اللقاء، أكد «عبدالعال» على عمق الروابط والعلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر واليمن، وعلى الموقف المصري الثابت إزاء دعم الحكومة الشرعية الحالية، ودعم وحدة الدولة اليمنية، كما شدد على أن أمن واستقرار اليمن يمثل أهمية قصوى للأمن القومي المصري وأمن المنطقة العربية بصفة عامة.

من جانبه، استعرض الرئيس اليمني التطورات الجارية في اليمن، وجهود دعم الشرعية اليمنية، كما قدم الشكر على المساندة والدعم الذي تقدمه مصر لليمن في كافة المجالات من أجل دعم الشرعية اليمنية، مؤكدا أنه خلال زيارته الرسمية إلى مصر، كان لابد من زيارة مجلس النواب للإعراب عن تقدير الشعب اليمني لكل ما تقدمه مصر من عون ومساعدة.

وفي مداخلة لنائب رئيس مجلس النواب اليمني، محمد الشدادي، عبر خلالها عن الشكر والتقدير للدكتور علي عبدالعال للدور الكبير الذي قام به في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي من أجل دعم الشرعية اليمنية، ودوره المقدر في استعادة اليمن عضويتها بالاتحاد البرلماني الدولي.

ومن جانبه، علَّق «عبدالعال» على أن ما تقوم به مصر من جهود مختلفة في هذا السياق هو التزام تجاه اليمن الشقيقة.