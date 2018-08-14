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إسرائيل تتجنب أزمة تمويل إقامة مسابقة «يوروفيجن»

تل أبيب - د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 14 أغسطس 2018 - 11:05 م | آخر تحديث : الثلاثاء 14 أغسطس 2018 - 11:05 م

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية العامة، أنه تم التوصل إلى حل لنقص التمويل الذي تبلغ قيمته 12 مليون يورو (13.67 مليون دولار) والذي يهدد تنظيم مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" لعام 2019 في إسرائيل.

وقالت متحدثة باسم هيئة البث، التي من المفترض أن تبث المسابقة، إن الأموال المخصصة لتقديم وديعة خاصة بتنظيم المسابقة، والتي تبلغ 12 مليون يورو إلى اتحاد البث الأوروبي ستؤخذ من ميزانية عام 2019.

وتتفاوض سلطة البث مع وزارة المالية بشأن قضية التمويل التي تصدرت عناوين الصحف في إسرائيل، خشية أن تخسر إسرائيل أول فرصة لها منذ عام 1999 لاستضافة المسابقة.

وجاء هذا البيان قبل ساعات من الموعد النهائي لدفع الوديعة، اليوم الثلاثاء، بعدما طلبت سلطة البث الإسرائيلية تمديده لمدة أسبوعين.


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