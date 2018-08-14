ــ «إينى» الإيطالية تبدأ حفر أول بئر استكشافية بحقل «نور» خلال شهرين

وقع طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، 3 اتفاقيات بترولية جديدة للبحث عن البترول والغاز الطبيعى فى مناطق البحرالمتوسط والصحراء الغربية ودلتا النيل، باستثمارات تصل إلى نحو 139.2 مليون دولار و55 مليونا منح توقيع لحفر 15 بئرا جديدة، وفقا لبيان وزارة البترول والثروة المعدنية.

وبحسب البيان، فإن الاتفاقية الأولى مع شركتى إيجاس وثروة للبترول وشركة إينى الإيطالية بمنطقة نور البحرية بالبحر المتوسط لحفر بئرين، بإجمالى استثمارات 105 ملايين دولار، منها 75 مليونا لحفر بئر استكشافية، فيما يتم فى المرحلة الثانية حفر بئر أخرى، حيث من المتوقع أن تستغرق فترة البحث نحو 6 سنوات تنقسم على مرحلتين كل منها ثلاث سنوات.

وتمتلك إينى فى الامتياز المشترك مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، حصة نسبتها 85%، بينما تحوز شركة ثروة للبترول حصة قدرها 15%.

وأوضح البيان أن الاتفاقية الثانية مع هيئة البترول وشركتى إينى الإيطالية وإينا نافتا بلين الكرواتية، بمنطقة رأس قطارة بالصحراء الغربية لحفر 9 آبار بإجمالى استثمارات 11.7 مليون دولار، والثالثة مع هيئة البترول وشركتى إينى الإيطالية وبى بى البريطانية بمنطقة دلتا النيل (نيدوكو) لحفر 4 آبار بإجمالى استثمارات 22.5 مليون دولار.

وبحسب مصدر مسئول بوزارة البترول، فإن الشركة الإيطالية تعتزم حفر أول بئر استكشافية بحقل نور فى منطقة شمال سيناء البحرية خلال الشهرين المقبلين، مضيفا «قبل نهاية العام الحالى ستكون الشركة انتهت من عمليات الحفر، على أن يتم الإعلان عن حجم الاحتياطيات الرسمية عقب الانتهاء من جمع البيانات الخاصة بالحقل».

وبحسب المصدر، فإن الشركة الإيطالية ستبدأ حفر الآبار الاستكشافية فى منطقة الصحراء الغربية خلال الربع الرابع من العام الحالى، مشيرا إلى أن عمليات حفر الآبار الاستكشافية تأتى ضمن خطة الوزارة بحفر 230 بئرا استكشافية فى منطقة الصحراء الغربية بتكلفة 2 مليار دولار، تم حفر نحو 130 بئرا استكشافية منها، على أن يتم الانتهاء من حفر باقى الآبار مع حلول العام المقبل، وفقا للمصدر.

وكانت الوزارة قد أعلنت فى مايو الماضى عن دخول البئر التنموية «نيدوكو» فى حقل نورس للغاز الطبيعى فى دلتا النيل، مرحلة الإنتاج بمعدل نحو 180 مليون قدم مكعب غاز، و1500 برميل متكثفات يوميا، مضيفة أن عدد الآبار المنتجة بالحقل وصل بذلك إلى 14 بئرا بمعدلات إنتاج نحو 1.2 مليار قدم مكعب غاز يوميا، ونحو 8500 برميل متكثفات يوميا، و115 طن بوتاجاز يوميا.

واكتشف حقل نورس للغاز فى أغسطس 2015، وتقوم بتنميته شركتا إينى الإيطالية، وبى بى البريطانية.

من جانبه قال أشار الملا، إن قطاع البترول مستمر فى عقد المزيد من الاتفاقيات البترولية باعتبارها الركيزة الأساسية لجذب مزيد من الاستثمارات، خاصة أن الاحتمالات البترولية بالعديد من المناطق البرية والبحرية مرتفعة ولم تبح بعد بكل أسرارها، وأن المصداقية فى التعامل مع الشركاء الأجانب والالتزام بتعهداتنا تحفزهم لضخ مزيد من الاستثمارات فى أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج.

وكان وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، قد أعلن فى مارس الماضى، أن مجلس الوزراء وافق على المذكرة الخاصة باتفاقية لأعمال الاستكشاف والبحث عن البترول والغاز فى منطقة شمال سيناء البحرية (نور) بالبحر المتوسط بين شركة «إينى» الإيطالية و«ثروة» المصرية من جانب وشركة «إيجاس» القابضة للغاز من جانب آخر، فى ضوء استراتيجية قطاع البترول لتنمية الاحتياطى من الزيت والغاز، حيث يتم تكثيف أعمال الاتفاقيات الخاصة فى هذا المجال.