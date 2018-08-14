علق الدكتور محمد شوقي، رئيس بعثة الحج الطبية، على واقعة اشتباه تسمم الحجاج المصريين بأحد الفنادق في مكة، قائلًا: «توجهنا بالفور لمكان الواقعة وتم التأكد من سلامة الحجاج، والجميع بخير الآن».



وأضاف «شوقي»، في مداخلة هاتفية برنامج «مساء dmc »، المذاع عبر فضائية «dmc»، أمس الاثنين، أن البعثة الطبية تولي اهتمامًا كبيرًا بصحة الحالات وشفائها، ثم معرفه أسباب الحدث، موضحًا أنه تم إبلاغ وزارة الصحة السعودية بالواقعة وجار التحقيق.



وأوضح أن البعثة ستصدر بيانًا فور التأكد من شبهة التسمم من عدمه، متابعًا: «دخلنا إلى المطعم وفحصنا الطعام، وهناك اشتباه بتسمم الطعام أو المياه، وتم إغلاق المطعم حتى الانتهاء من التحقيقات».



وأكد على خروج جميع الحجاج المصابين من المستشفى بعد تلقى العلاج اللازم، مشيدًا بتعاون وزارة الصحة السعودية.



وظهرت أعراض التسمم على بعض الحجاج المصريين بأحد الفنادق في مكة، أمس الأحد، وتم إخطار البعثة الطبية التي توجهت على الفور؛ لمعاينة المصابين وتقديم العلاج اللازم.



