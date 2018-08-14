المسلماني: رئيس وزراء باكستان الجديد كسر الإقطاع السياسي في بلاده

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن رئيس وزراء باكستان الجديد، عمران خان، قطع مسافة كبيرة من كونه أشهر لاعب كريكت في العالم وقاد منتخب بلاده للحصول على بطولة العالم، إلى أن أصبح زعيمًا لدولة باكستان.



وأضاف «المسلماني»، خلال تقديمه برنامج «الطبعة الأولى»، المذاع عبر فضائية «دريم»، أمس الاثنين، أن باكستان مهمة في آسيا والعالم، بها أكثر من 200 مليون نسمة، وتعد الدولة الوحيدة في العالم الإسلامي التي تمتلك سلاحًا نوويًا.



وتابع: «باكستان كانت أسيرة عائلتين بوتو التي تستولى على حزب الشعب، وعائلة نواز شريف، التي تستولى على حزب الرابطة، منذ الحرب العالمية الثانية وتأسيس دولة باكستان في 1947»، مستطردًا أن عمران خان كسر الإقطاع السياسي في باكستان، وجاء كنجم سياسي جديد.



وأشار إلى وقوف الفقراء والمثقفين إلى جانب «خان»، الذي اتخذ «باكستان أولًا» شعارًا له، ويسعى لتطبيق المصلحة البراجماتية لبلاده، وتطوير الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وتحقيق العدالة الاجتماعية.



