علق الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، على إعلان الفنانة حلا شيحة خلع الحجاب، والعودة إلى التمثيل، قائلًا: «يجب أن نفرق بين الشرع الثابت وبين إجبار الناس على حمل الشرع، ولا إكراه في الدين».



وقال «جمعة»، في لقائه ببرنامج «90 المحور»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الاثنين، إن الاختلاف أمر طبيعي ولا يجب عزل أي مثقف عن قضايا المجتمع، مستشهدًا بقول الله تعالي: «إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين».



وشدد على ضرورة عدم إكراه الناس على الدين أو الالتزام، معقبًا: «ليس علينا إلا البلاغ والنصيحة فقط، وحساب البشر جميعًا عند الله».



وأوضح أن الخلط جاء عن طريق أراء تشدد على إلزام الناس بالإسلام والحجاب، ما يتنافى مع مبادئ الإسلام فلا إكراه في الدين، مؤكدًا على إجماع الفقهاء وعلماء المسلمين على حجاب المرأة، وكشف الوجه والكفين فقط.



وتابع: «لا يمكن أن تغيير نصوص الدين وأساسياته، والحجاب فرض، ولا نجبر أحد على الالتزام به، لأن الإسلام دين رحمه وليس إجبار، وما علينا إلا النصيحة، مثل صيام رمضان والزكاة ننصح المسلمين بضرورة الالتزام بهم، ولكن حسابهم عند الله وحده فقط».



يُذكر أن الفنانة حلا شيحة، أعلنت خلعها الحجاب وعودتها مرة أخرى للفن، من خلال عرض صور لها بدون الحجاب، بعد اعتزالها التمثيل منذ 11 عامًا في عام 2007، وأثارت جدلًا واسعًا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض.



