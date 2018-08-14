«تسيبراس» يشيد بإطلاق سراح جنديين يونانيين محتجزين في تركيا

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قال رئيس الوزراء اليوناني، أليكسيس تسيبراس، اليوم الثلاثاء، إن إطلاق سراح جنديين يونانيين محتجزين في تركيا انتظارًا للمحاكمة بتهمة التجسس: «هو عمل من أعمال العدالة سيساهم في تعزيز الصداقة وعلاقات حسن الجوار والاستقرار في المنطقة».

وتم احتجاز ضابط برتبة ملازم وضابط صف برتبة عريف في مارس، بعد عبورهما الحدود المشتركة في إقليم أدرنة الشمالي الغربي، وتم اعتقالهما فيما بعد بتهمة التجسس.

ونفى الجنديان، الاتهامات الموجهة لهما، وقالا: إنهما «عبرا الخط الفاصل بين البلدين عن طريق الخطأ».

وفي الشهر الماضي، حكمت محكمة في أدرنة بأنهما سيبقيان في السجن.

كما شكر «تسيبراس»، الجنديين وعائلتيهما على شجاعتهم وصبرهم وثباتهم.

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تركيا تطلق سراح جنديين يونانيين محتجزين انتظارا للمحاكمة بتهمة التجسس



