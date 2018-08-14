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ميدو: 18 قناة فضائية تنقل زيارة رونالدينيو وكين لـ«خان الخليلي»

الشروق
نشر فى : الثلاثاء 14 أغسطس 2018 - 11:25 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 14 أغسطس 2018 - 11:25 ص

نشر أحمد حسام ميدو، المدير الفني ولاعب الزمالك السابق، تغريدات عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"  لدعم السياحة المصرية، والترويج لزيارات نجوم الكرة العالمية لمصر.

وقال ميدو عبر حسابه أنه سيصطحب النجم البرازيلي رونالدينيو ومعه النجم الأيرلندي روبي كين ، في جولة سياحية في منطقة خان الخليلي مستغلا تواجدهما في القاهرة لتحليل مباراة كرة القدم بين طلائع الجيش مع بيراميدز.

كما قال ميدو ان تلك الزيارة ستذاع على 18 قناة فضائية على مستوى العالم كله لتوجيه رسالة واضحة بان مصر هلي بلد الأمن والأمان.

وتسائل ميدو : « هل في دعم للسياحه أكثر من أن كل نجوم العالم يأتوا إلى مصر وينزلوا المناطق الشعبية ويوصلوا رساله للعالم أن مصر بلدنا بلد الخير والامان؟.. إن شاء الله كل نجوم الفن والرياضة العالميين هيزوروا مصر خلال هذا الموسم!!».


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