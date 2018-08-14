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وزير الدفاع السوري يبحث مع قادة القوات الدولية بالجولان عودتهم إلى منطقة الفصل السورية

دمشق - د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 14 أغسطس 2018 - 8:31 م | آخر تحديث : الثلاثاء 14 أغسطس 2018 - 8:31 م

استقبل وزير الدفاع السوري، العماد علي عبد الله أيوب، اليوم الثلاثاء، وفد من قيادة قوات الأمم المتحدة العاملة في الجولان (الأندوف)، لبحث عودتهم إلى النقاط التي كانت ينتشرون فيها قبل اندلاع الأحداث منتصف شهر مارس2011.

وقال مصدر عسكري سوري لوكالة الأبناء الألمانية (د.ب.أ)، إن الوفد «بحث خلال اللقاء آلية التنسيق المعتمدة بين الحكومة السورية وقيادة قوات الأمم المتحدة حول آلية إعادة انتشار القوات في منطقة الفصل وعلى طول خط وقف إطلاق النار وفق اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974».

كما تم التطرق إلى «الخطوات التي تم الاتفاق عليها لإعادة تفعيل استخدام معبر بوابة القنيطرة وفق الاتفاقية التي تضمن تأمين عبور أهلنا في الجولان العربي السوري المحتل إلى الوطن الأم سورية بإشراف اللجة الدولية للصليب الأحمر».

وغادرت قوات الأندوف أغلب نقاط مراقبتها في محافظة القنيطرة وريف درعا الغربي بعد سيطرة فصائل المعارضة السورية المسلحة على تلك المناطق، كما تعرضت مجموعات تابعة لقوات الأندوف للاختطاف من قبل فصائل المعارضة في بلدة جملة بمنطقة وادي اليرموك في ريف درعا الغربي.


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