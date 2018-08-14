ضبط أمين خزنة بالإسماعيلية اختلس 112 ألف جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أمين خزينة بمحافظة الإسماعيلية لقيامه باختلاس مبالغ مالية مسلمة إليه قيمة توريدات، في ضوء تكثيف الجهود الأمنية في مجال مكافحة جرائم الإختلاس والإضرار بالمال العام.

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بإشراف اللواء إبراهيم الديب، تفيد قيام "محمد .م" أمين خزينة، بنزل الشباب بمحافظة الإسماعيلية، باختلاس مبالغ مالية مسلمة إليه قيمة توريدات النزلاء اليومية، مما أدى إلى الإضرار بأموال جهة عمله.

ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف تحريات، أكدت فرق البحث صحة تلك المعلومات، وأسفرت عن قيام " محمد .م." 34 سنة، أمين خزينة بنزل الشباب بمحافظة الإسماعيلية والمطلوب للتنفيذ عليه فى قضية "ضرب" بالحبس ستة أشهر بإستغلال موقعة الوظيفي باختلاس القيمة المالية من توريدات النزلاء بنزل الشباب التابعة للمحافظة، والتي تقدر بمائة وإثنا عشر ألف جنيه، وتم الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة، وباستدعائه أقر بإرتكابه للواقعة.